Gabriele Gravina: "Ok alle seconde squadre di Serie A in Lega Pro"

Novità in vista per la Lega Pro. Il presidente Gabriele Gravina ha infatti aperto alle seconde squadre di Serie A. "Già dal prossimo campionato vorrei partire con le seconde squadre dei club di Serie A, le opportunità ci sono", ha spiegato il dirigente a Tuttosport. "Dobbiamo valorizzare i giovani di qualità, basta con queste assurde regole sui limiti anagrafici che servono soltanto per ottenere i contributi", ha aggiunto.