Gabigol si scalda alla Pinetina: due gol

E' il momento di parlare di Gabigol? L'Inter che ricasca nel tormento-Lazio e va a far visita alla Juve non è (ancora) un caso, semmai un tema da rivedere dopo la notte di domenica allo Stadium: esame di maturità, come si dice. Gabigol è un problema di PIoli e del reparto attaccanti, visto e considerato che Palacio alla soglia dei 35 anni garantisce quel (poco) che può; Eder è un'alternativa a Perisic e Candreva, non a Icardi; Pinamonti è una grande promessa. E insomma, un vice-Icardi non c'è e quando manca il capitano è come se la squadra non avesse sbocchi in zona-gol.



Allora, Gabigol come sta procedendo la sua lentissima salita verso un posto in prima squadra? Le ultime cose che lo riguardano, partono da Modesto Roma, presidente del Santos, che a Fox Sports ha detto: "I giocatori che restano qui si adattano alla città. Chi è andato in Europa ora è sconvolto e pensa di ritornare. Gabigol? Questo lo dite voi".

E lui, Gabigol, alla Pinetina oggi ha giocato una partitella con la Primavera e si è messo in luce, segnando due gol. Uno in più di Eder e Pinamonti che hanno fatto il resto del 4-1 dell'Inter di Pioli contro quella di Vecchi. Alla prossima.