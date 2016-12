Gabigol: "Inter, un sogno realizzato". Ma senza Europa League

L'attaccante brasiliano è stato accolto dal presidente Thohir: "Siamo orgogliosi che abbia scelto il nostro progetto per affermarsi in un'altra realtà. Il suo presente sarà fondamentale per il presente e il futuro dl club. L'Inter è molto attenta ai giovani e siamo convinti che De Boer sia l'allenatore giusto per valorizzare i talenti".

Gabigol, dopo la vittoria all'Olimpiade di Rio e gli impegni con il Brasile, si aggregherà ai suoi nuovi compagni prima del match casalingo contro il Bologna, in programma il 25 settembre, dopo due settimane di vacanza.



E l'Europa League? Nella prima fase a gironi, Gabigol non farà parte della lista dei giocatori a disposizione di De Boer. Per il rispetto del Fair Play, infatti, l'Inter si è vista costretta a stilare una lista di 21 giocatori, nella quale -per questioni di squilibrio fra entrate e uscite- non fanno parte Gabigol, Joao Mario, Jovetic e Kondogbia, ovvero quattro giocatori per i quali il club nerazzurro ha dovuto sborsare 117 milioni. Dopo la fase a gironi, la lista dei giocatori potrà essere aggiornata.