Gabigol fa centro: è rigore, ma va bene così

Gabigol , chi l'ha visto? Amichevole Inter-Lugano , oggi alle 15 alla Pinetina. Ma a porte chiuse, perdipiù evitando anche la diretta tv di Inter Channel. Meglio restare fuori dalla mischia mediatica, bisogna lavorare sodo e migliorare e vedere, soprattutto, Gabigol che De Boer ha schierato ma non al fianco di Icardi, entrato nella ripresa. Ebbene, cosa accade? Accade che a metà del primo tempo, il brasiliano su calcio di rigore segna il suo primo gol in nerazzurro. Seppure in amichevole. Comunque, contesto internazionale. E' già qualcosa.

Ci siamo. Gabigol in gol è una buona notizia. Lui in campo subito, Mauro Icardi solo verso il finale di partita: Maurito domani vivrà il suo giorno speciale: nuovo contratto e incontro coi tifosi. Ma è Gabigol, oggi, l'attrazione, il centro della grande attesa di un'Inter che deve sistemare difesa e centrocampo e soprattutto cerca nuove munizioni in zona-gol. L'amichevole col Lugano procede, la cronaca del primo tempo dice di un discreto sistema di gioco e di occasioni minime per fare gol. Nella ripresa cambi e rotazioni, Icardi e Medel in campo nel finale di partita che si chiude 1-0. Nel segno di Gabigol.



L'Inter è scesa in campo con questa formazione: Carrizo; Yao, Ranocchia, D’Ambrosio, Santon; Kondogbia, Melo, Gnoukouri; Biabiany, Palacio, Barbosa.