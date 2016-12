Gabigol e Donnarumma, talenti del futuro. Sono tra i venti migliori Under 21 al mondo

Gabigol e Donnarumma hanno un futuro assicurato tra i grandi talenti del calcio mondiale. Lo rivela una ricerca di Soccerex, in collaborazione con Prime Time Sport Data che colloca il neo acquisto dell'Inter e il portiere del Milan tra i migliori venti Under 21 del mondo. In testa a questa speciale classifica c'è l'attaccante del Manchester United, Anthony Martial. Il podio è completato da Leroy Sané del City e Renato Sanches del Bayern Monaco.