Gabbiadini ringrazia e si sfoga: "Senza carisma? Un gol ogni 124 minuti..."

L'addio al Napoli di Manolo Gabbiadini non è stato indolore, anche se i due anni passati sotto il Vesuvio verranno ricordati dall'attaccante come una bella parentesi. Nel suo commiato su Twitter, però, il neo giocatore del Southampton si è sfogato. "A chi mi ha etichettato come un calciatore con poca personalità e carisma rispondo con i numeri: con la maglia azzurra ho realizzato 25 reti in 3119 minuti, un gol ogni 124 minuti", ha scritto.