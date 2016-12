Gabbiadini: "Ho scelto Napoli, la maglia della Juve non l'ho mai sentita mia"

"La Juve? La maglia bianconera non me la sono mai sentita addosso, non la sento mia, e sono felice della scelta che ho fatto, quella di venire al Napoli". Parola di Manolo Gabbiadini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Quest'anno faremo una grande stagione - ha proseguito l'attaccante azzurro - Higuain? Su di lui si dicono tante cose. Non vanno dimenticati i tanti gol decisivi che ha realizzato. Pipita non si tocca, dobbiamo tenercelo stretto".