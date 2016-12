Futuro Milan: Mr Bee al lavoro con gli investitori

10:35 - Rispunta la cordata cinese di Mr Lee per il Milan? Non c'è stato nessun incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e i rappresentanti di quello che fino a qualche giorno fa era il rivale più accreditato di Mr Bee. Il presidente rossonero ha smentito con una nota all'Ansa: ''Nessuna trattativa in corso con cordate cinesi''. Il broker thailandese è forte della stretta di mano con il presidente rossonero e dell'accordo di trattare in esclusiva. Posizione guadagnata nei suoi quattro giorni milanesi e ribadita in un comunicato prima di lasciare l'Italia.

MR BEE ATTERRATO A BANGKOK

Nel frattempo Mr Bee è tornato in Thailandia, a Bangkok. La conferma è arrivato dal suo, attivissimo, profilo Instagram con una panoramica sulla capitale thailandese. Fra qualche giorno volerà in Cina per aggiornare sulla trattativa alcuni membri della sua cordata tra i quali la China Citic Bank, banca commerciale a vocazione internazionale controllata dalla China International Trust and Investment Corporation. Nei prossimi giorni è previsto anche un nuovo contatto telefonico con Silvio Berlusconi, come promesso al momento della stretta di mano fuori dall'hotel, per continuare la trattativa a fari spenti.

MR BEE: "CHIUDEREMO L'ACCORDO IN 3-4 SETTIMANE"

"L'accordo con il Milan si dovrebbe chiudere nel giro di 3-4 settimane. Stiamo parlando di questioni legali con gli avvocati. Una volta concluso l'accordo inizieremo a riorganizzare la squadra per vincere. Non posso ancora parlare di dettagli, prima dobbiamo chiudere l'affare, siamo in fase di negoziazione". Così Bee Taechaubol all'arrivo all'aeroporto di Bangkok.