Furto a casa Bacca: rubata la sua Porsche

Dopo il gol alla Bolivia, per Carlos Bacca è arrivata una brutta notizia. I ladri si sono introdotti nella sua villa a Trezzano sul Naviglio e gli hanno rubato i gioielli e una Porsche Cayenne. I malviventi hanno usato anche la Mini Cooper dell'attaccante del Milan per sfondare in uscita il cancello dell'abitazione. Il bomber è stato avvisato e tornerà in Italia dopo Colombia-Ecuador di martedì per fare un inventario.