Furto a casa Agnelli: svaligiata la villa all’interno del parco della Mandria

È stata svaligiata nella notte la villa di Allegra Agnelli , vedova dell'imprenditore Umberto Agnelli e madre di Andrea, presidente della Juve. La dimora si trova all'interno del parco della Mandria, alle porte di Torino. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato: fonti vicine alla famiglia affermano che non è rilevante anche se dai primi rilievi i ladri si sarebbero impossessati di gioielli e altri oggetti di valore.

I ladri hanno approfittato del buio della notte e della tranquillità del parco, vera e propria oasi di alcune famiglie benestanti torinesi, per entrare nella tenuta degli Agnelli. Le indagini ora passano nelle mani del nucleo operativo dei carabinieri di Venaria, che dovranno stabilire come abbia fatto il commando a eludere l'imponente muro che protegge la villa. Non è comunque la prima volta che la zona viene presa di mira.