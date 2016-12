Fumata bianca: Totti ha prolungato con la Roma

PALLOTTA: "SE L'E' GUADAGNATO"Anche il presidente James Pallotta ha manifestato tutta la sua gioia per la firma. "È una bella coincidenza che, nel giorno dell’anniversario della fondazione dell'AS Roma, Totti abbia firmato il suo nuovo contratto da calciatore - ha detto il numero 1 giallorosso - Nessuno ha giocato più partite o segnato più gol di Totti in questo Club e noi siamo onorati che possa continuare a giocare per un'altra stagione. Si è guadagnato questo rinnovo e ora vogliamo che questa sua ultima stagione sul campo coincida con l’inizio di una nuova epoca di successi per l'AS Roma". Poi, a Roma TV: "Ci sono stati momenti molti importanti a fine stagione che hanno chiaramente dimostrato che Francesco può aiutare la squadra. La doppietta di Totti al Torino? E' stato molto bello, sarebbe stato impossibile da scrivere su un copione. Stavo guardando la partita mentre ero a Boston e ho cominciato a ridere e a dire che era un finale perfetto in stile Hollywood. E' entrato in campo ed è sembrato come se fosse arrivato Superman che si strappa l'uniforme e salva la situazione! Non si poteva chiedere nulla di meglio! La squadra non poteva chiedere di meglio, Francesco non poteva chiedere di meglio, la città di Roma non poteva chiedere di meglio, è stato davvero un grosso aiuto per tornare in Champions League.