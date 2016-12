Frosinone-Napoli 1-5: lo scudetto d'inverno, una festa azzurra

LA PARTITA30 dicembre 1989-10 gennaio 2016: 26 anni e 11 giorni dopo, il Napoli si gode l'ebbrezza del titolo d'inverno. Allora si era a fine anno, 17.ma giornata e pur perdendo 3-0 a Roma contro la Lazio quel mezzo scudetto era già al sicuro, davanti all'Inter, per poi diventare a primavera lo scudetto per intero, davanti al Milan.

Oggi è il principio di un 2016 che proietta una luce radiosa sull'immediato futuro di Sarri, Higuain e compagni che non hanno minimamente sbagliato l'impatto di Frosinone. Non che si sospettasse chissà cosa... Ma è andato tutto come nelle previsioni, facile e sereno il successo di una grande squadra, già in cassaforte dopo mezz'ora.

Così dall'immenso Diego al meraviglioso Gonzalo, ecco riannodarsi i più felici momenti della storia del Napoli, quel secondo scudetto dell'epopea maradoniana e ora questo volo che ha una storia lunga come i dieci anni di Aurelio De Laurentiis e il semestre di Maurizio Sarri che ha dato al gruppo quelle ultime cose che al gruppo mancavano: la capacità e voglia di fare bel calcio divertendo e divertendosi.

La partita di Frosinone, dopo il ko interista col Sassuolo, ha aperto i cuori e le menti, anziché stringere la squadra nela morsa dell'ansia. Un bel Napoli, il solito, libero da ogni impaccio che ha fatto la sua partita: come sa, come gli piace e come vuole. Si è preso il campo e il comando del gioco, ha segnato il primo gol al 20' con un guizzo sotto-porta di Albiol, su calcio d'angolo ed errore del portiere Zappino. E' andato al raddoppio con Higuain su rigore (fine del complesso-undici metri, a proposito), rigore da lui stesso procurato e in verità generosamente concesso da Tagliavento. Il titolo d'inverno va goduto anche col titolo di capocannoniere, che diamine.

Poi la domenica al Matusa è trascorsa nell'attesa del fischio finale e di qualche lampo di meraviglia. Per fare festa, un po' collettiva. In tribuna, AdL si è lustrato, a suo modo, gli occhi. Sarri ha esultato come poche altre volte, al momento dei due gol del primo tempo. Insigne è partito dalla panchina e lì è rimasto: un piccolo lusso, ma in momenti così quasi tutto è permesso.

Il resto, nel secondo tempo, è appunto la caccia a qualche lampo di meraviglia: non si sottrae Hamsik, con un taglio diagonale in corsa che sigla il 3-0 al 14' st, e un minuto dopo una mezza veronica di Higuain che certifica il 4-0. Il Pipita esce al 20', per fare posto a Gabbiadini, il quale non si smentisce: gioca poco e fa sempre gol. Stupenda la palombella al 29' per il 5-0, coi sorrisi che splendono sui volti di tutti. C'è anche lo spazio-Frosinone, perché negarlo alla squadra du Stellone? Segna Sammarco, al 36', e Sarri si arrabbia. Perché non voleva prendere gol. E perchè, si sa, a volte esagera.