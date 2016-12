Frosinone, D. Ciofani e Dionisi condannano Mandorlini

LA PARTITAIl Verona crolla sempre più giù. Andrea Mandorlini è a rischio esonero, nonostante la prova d'orgoglio messa in campo dalla sua squadra, in 10 contro 11 dal 19' del primo tempo per il rosso a Rafael. A fare festa è così il Frosinone, che vince 3-2 e conquista punti importanti in chiave salvezza. Per la formazione di Roberto Stellone non è stato facile domare i veneti, bravi a rifarsi sotto nel secondo tempo.



Mandorlini ritrova Toni in attacco, che gioca con Siligardi e Juanito Gomez, mentre il Frosinone presenta Dionisi e D. Ciofani in avanti. Nei primi 10' gioca meglio il Verona, con Leali bravo a deviare un colpo di testa di Toni già al 2'. Ma poco alla volta il Frosinone prende il comando del gioco, con Soddimo che corre ovunque. La gara cambia al 19', quando Rafael anticipa tutti e fa suo un pallone in area, per poi tirare una gomitata a Paganini. Rizzoli è lì a due passi ed estrae il rosso per il portiere del Verona. Dopo 3' si riesce a tirare il rigore e D. Ciofani trasforma battendo Gollini. La gara per la squadra di Mandorlini si fa subito in salita. Toni e Viviani provano a spaventare gli avversari e impegnato Leali tra il 26' e il 31'. Il Frosinone risponde sfiorando il 2-0 con Paganini e raddoppiando con un colpo di testa di D. Ciofani su assist di Crivello (40').



Nella ripresa il Verona non ha nulla da perdere, ma combina un pasticcio in difesa e Dionisi triplica con un tocco davanti a Gollini, finalizzando il passaggio di Sammarco. Sul 3-0 e in 11 contro 10 il Frosinone pensa di avere il mach in mano, ma non fa i conti con l'orgoglio del Verona, che al 24' accorcia le distanze con una punizione di Viviani e al 30' raddoppia con un colpo di testa di Moras, dove Leali non è proprio impeccabile. Il Frosinone ha paura e i veneti sfiorano una rimonta incredibile con un tiro di Hallfredsson che termina sul fondo. Finisce 3-2 e Mandorlini ora è ultimo da solo e a un passo dall'esonero.