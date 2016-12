Frosinone, Ciofani segna per il fantacalcio: "Mi sono schierato"

Gioia doppia per David Ciofani, autore di una doppietta nel successo del Frosinone per 2-1 sull'Empoli. Intervistato al termine del primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-1 grazie ad un suo gol di testa, Ciofani ha spiegato di essere "doppiamente contento. Oggi infatti mi sono schierato titolare al fantacalcio". Un gol da +3, dunque, bissato dal raddoppio nella ripresa che gli è valso un +6, oltre ad essere stato decisivo per il successo. "In attacco al fantacalcio ho schierato Toni, che ha già segnato, Higuain, che aspetto, e me stesso". Con la sua doppietta e il gol di Toni la giornata fantacalcistica di Ciofani può già dirsi più che positiva.