Frosinone-Atalanta 0-0: la crisi continua per entrambe

LA PARTITAUn punto per uno che non fa bene a nessuno. Il periodo complicato di Frosinone e Atalanta si è visto in tutta la sua crudezza nei novantasei minuti e rotti del Matusa. Passati lentamente, morsi dalla paura di sbagliare e di rovinare quell'equilibrio difensivo che, visti i tempi di magra, significa punti. Uno solo, evidentemente meglio di niente. Il problema semmai è che la striscia negativa senza successi si allunga per entrambi portando a sette le gare senza sorrisi per il Frosinone di Stellone e sei per l'Atalanta di Reja.



Troppe le ventuno reti subite dai gialloblù nelle ultime sei giornate per non condizionarne l'atteggiamento in una partita da affrontare, se a mente libera, con un altro piglio. Nel primo tempo infatti sono proprio Dionisi e compagni a provarci con più convinzione tenendo una linea di centrocampo più alta e con un buona pressione, ma senza trovare spunti vincenti e decisi negli ultimi metri. L'unica palla gol capita a Dionisi al 33' ma viene sprecata. Col passare dei minuti la tensione e la paura di sbagliare hanno rallentato il ritmo del match ulteriormente, ma senza che l'Atalanta abbia provato a fare quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Solo Gomez nel finale, ma troppo tardi, ha dato un senso alla sua presenza in campo ma la sua conclusione ha solo spaventato Leali e i tifosi di casa. Niente di più. L'unica consolazione per il portiere di Stellone è di aver mantenuto inviolata la propria porta.