Frode fiscale, Messi e il padre condannati a 21 mesi di detenzione

La Corte di Barcellona ha condannato Leo Messi e suo padre a 21 mesi di detenzione per evasione fiscale . La Pulce e il padre erano accusati dall'Erario spagnolo di aver frodato il fisco per un totale di 4.1 milioni di euro tra 2007 e 2009 , aggirando la tassazione sui proventi dei diritti di immagine del giocatore. I legali della famiglia Messi hanno annunciato ricorso.

La notizia, anticipata dal "El Periódico de Catalunya", ha fatto rapidamente il giro del mondo. Leo Messi e il padre Jorge Horacio sono stati giudicati colpevoli dall'Audiencia di Barcellona. Nel dettaglio, tra il 2007 e il 2009, la Pulce non avrebbe pagato le tasse sui proventi provenienti dai suoi diritti di immagine, che venivano girati a società con sede in paradisi fiscali.



"Lui e il padre sono profani in materia tributaria ma sono capaci di capire cosa significa pagare le tasse - aveva spiegato Mario Maza, rappresentante dell'Agenzia delle Entrate spagnola -. Lo capisce anche un bambino di dieci anni e questo Messi dovrebbe capirlo senza alcun problema". Contro la sentenza dell'Audiencia di Barcellona, Leo e il padre potranno presentare ricorso al "Tribunal Supremo".