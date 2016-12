Frode, Cannavaro si difende: "Chiariremo tutto" 

23:27 - Fabio Cannavaro vuole fare chiarezza, convinto della sua piena innocenza. L'ex capitano della Nazionale è accusato di "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" e la Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni per 900mila euro. Gli avvocati difensori Petrillo e Marino hanno impugnato il provvedimento e in una nota hanno scritto: "I coniugi Cannavaro, convinti della correttezza fiscale della loro posizione, hanno dato mandato ai loro difensori di fornire all'autorità giudiziaria ogni necessario chiarimento".

IL SEQUESTRO DELLA GUARDA DI FINANZA

La Guardia di Finanza di Napoli, dietro disposizione del Gip del Tribunale partenopeo, ha sequestrato beni per circa 900mila euro a Fabio Cannavaro. L'ex capitano della Nazionale è accusato di una maxi frode al fisco italiano: tramite la Fd Service srl, una società di noleggio di lussuose imbaracazioni intestata a Cannavaro e alla moglie, avrebbe evaso il pagamento di Ires, Irap e Iva su tre barche che venivano usate per fini personali e non per l'attività di noleggio.

Quattro le persone indagate: oltre a Cannavaro e alla moglie Daniela Arenoso, ci sono anche il cognato dell'ex calciatore e Eugenio Tuccillo, che nel corso della verifica fiscale si è prestato a rilevare le quote della società per poi metterle in liquidazione. I 900mila euro sono stati sequestrati sotto forma di liquidità su conti correnti bancari e di un'imbarcazione Itama 38 del valore di circa 180mila euro. L'evasione, reiterata, riguarda il quinquennio 2005-2010, quando il calciatore era ancora in attività.