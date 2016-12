Frasi De Laurentiis, la Figc apre un fascicolo

Come prevedibile, le dure frasi di Aurelio De Laurentiis sulla Lega Calcio a proposito della Supercoppa italiana non sono passate sotto silenzio. La Procura della Figc ha infatti aperto un fascicolo contro il presidente del Napoli che aveva parlato di un "Beretta al guinzaglio di Lotito: il primo deve dimettersi, il secondo non deve rompere le scatole" criticando il brutto spettacolo visto in Cina.