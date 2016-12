Frank Lampard dà l'addio alla MLS: "Grazie di tutto New York"

È giunta al capolinea l'avventura di Frank Lampard in MLS . L'ex capitano del Chelsea , 38 anni, ha salutato i New York City dopo un anno e mezzo: "Sono grato di aver avuto l'opportunità di giocare in una città così incredibile", ha dichiarato il centrocampista. Nel frattempo anche Steven Gerrard è vicino a salutare i Galaxy : "Mi mancherai Los Angeles", ha scritto su Instagram . Per entrambe le leggende del calcio inglese si profila un ritorno in patria .

Addio Stati Uniti, dunque. Ma sarà anche addio al calcio giocato? Qualche settimana fa i media inglesi avevano parlato di una proposta della Federazione per le due bandiere di Chelsea e Liverpool: un corso accelerato di due anni per ottenere l'abilitazione ad allenare e provare a riportare in alto la nazionale dei Tre Leoni.



Lampard sembrava essere quello più propenso ad accettare la proposta della FA, mentre Gerrard, due anni più giovane, potrebbe avere ancora mercato in qualche club di seconda fascia inglese, oppure in Scottish (si è parlato di un interesse del Celtic). Anche se due anni lontano dalla Premier League sicuramente si farebbero sentire. Qualcuno ha anche avanzato la suggestiva ipotesi di un ritorno al Liverpool, nello staff di Jurgen Klopp, ma sembra poco probabile.



Quel che è certo è che per entrambi si è chiuso un capitolo importante della carriera e a breve arriverà il momento delle scelte: "Sono grato a Frank per quello che ha dato alla squadra - ha dichiarato Patrick Vieira, tecnico dei New York City - Gli auguro il meglio, qualunque cosa decida di fare in futuro".