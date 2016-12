Francia, portiere abbandona il campo per far partorire una mucca

14:33 - Sei sconfitte consecutive, 69 gol subiti e solo uno segnato. Il Marly-Gomont, squadra dilettantisca di un comune piccardo di poco più di 400 abitanti, non ha certo un ruolino di marcia invidiabile. Ma ciò che è successo durante il derby con il Tupigny è sicuramente sensazionale. Sul già rotondo punteggio di 5-0 per gli avversari, il portiere del Marly, di mestiere allevatore, ha chiesto il cambio al mister. Il motivo? Doveva correre a casa per far partorire la sua mucca.



L'allenatore, privato dell'unico portiere in rosa, si è trovato di fronte a un dilemma. A "salvare" la squadra ci ha pensato il presidente Alain Braghèri, che a 61 anni ha preso il posto del portiere, subendo la bellezza di altri 15 gol.