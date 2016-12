Francia, orgoglio Deschamps: "Fieri di essere francesi"

Conferenza stampa per Didier Deschamps prima del match con l'Inghilterra . Il tema del giorno, ovviamente, la strage di Parigi . "Di fronte a un simile orrore, tale barbarie, è difficile trovare le parole - ha detto il ct della Francia - Siamo qui per rappresentare il nostro paese e dimostrare di essere orgogliosi di essere francesi. Ringraziamo gli inglesi per la solidarietà. Gli Europei si giocheranno e penso che questa sia la decisione giusta".

Deschamps ricorda come lui e la squadra hanno vissuto il terribile venerdì appena passato, in cui Parigi è stata attaccata dall'estremismo islamico. "Stavamo giocando la partita, abbiamo sentito delle esplosioni senza sapere cosa stava succedendo. Solo a fine match abbiamo realizzato quello che stava accadendo e ci siamo resi conti del disastro. Siamo arrivati ​​a notte fonda nel ritiro di Clairefontaine, abbiamo cercato di mangiare e dormire. Ma la notte è stato molto breve per tutti" ha ricordato il ct dei Bleus.



Sul match di Wembley: "Questa partita non avrà solo valore sportivo ma molto di più. Sarà una gara piena di emozioni".



"Questa è la prima volta che uno stadio e i suoi sostenitori sono stati presi di mira - ha spiegato Deschamps -. Abbiamo sempre, e ho sempre considerato un onore e un orgoglio indossare questa maglia. Oggi la responsabilità di indossare la maglia della Nazionale francese è ancora più grande. Lo sport è una rappresentazione di unità, della diversità e, per riprendere il bel messaggio Diarra, non ha colore, né religione. Così è sempre stato e così dovrebbe rimanere".