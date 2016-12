Francia, Ligue 1 e Ligue 2 in campo regolarmente

La quattordicesima giornata di Ligue 1 e la quindicesima di Ligue 2 si giocheranno regolarmente, ma senza tifosi ospiti. A spazzare l'incertezza sulla disputa regolare del campionato per sicurezza in seguito agli attentati di Parigi è stato Thierry Braillard , segretario dell'Etat aux Sports: "La vita deve riprendere il proprio corso e credo che il nosto compito sia quello di rassicurare le persone. Mettiamoci in testa che la vita continua".

In seguito agli attentati terroristi di venerdì scorso che hanno insanguinato Parigi, in Francia si era paventata l'idea di rinviare le prossime due giornate della Ligue 1 e della Ligue 2. Un incontro tra la Lega Calcio transalpina e i rappresentanti del ministero dell'interno (cui spetta l'ultima parola) hanno optato per disputare il 14° e il 15° turno come confermato da Braillard direttamente dallo Stade de France dove si era recato per rendere omaggio alle vittime.