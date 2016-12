Francia: l'esultanza di Pogba diventa un esercizio di geometria

L'esultanza di Paul Pogba arriva nelle aule scolastiche francesi . Un professore di matematica e geometria, infatti, ha usato la dab dance del campione del Manchester United per spiegare ai suoi alunni il Teorema di Pitagora ("In ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è sempre equivalente all'unione dei quadrati costruiti sui cateti"). Il curioso esercizio è stato pubblicato su Twitter da una studentessa, post che l'ex juventino ha prontamente ri-twittato.

Il professore, probabilmente un tifoso di calcio, ha trovato un approccio alternativo e divertente per attirare l'attenzione dei propri alunni. E nel quesito viene anche preso un po' in giro Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo è geloso del dab di Paul Pogba e cerca di dimostrare che non è perfetto. Secondo" la dichiarazione universale dei diritti del DAB "(DUDDDD), un dab è perfetto solo se i triangoli indicati in figura sono rettangoli".



E la soluzione? Alla fine il campione portoghese ha ragione, perché solo uno il braccio sinistro rispetta il Teorema di Pitagora, mentre quello destro no.





Braccio sinistro: (CE)2 = (CD)2 + (DE)2 → 902 = 722 + 542 → 8100 = 2916 + 5184 → 8100 = 8100.

Braccio destro: (FH)2 = (FG)2 + (GH)2 ↔ 422 ≠ 182 + 372 → 1764 ≠ 324 + 1369 → 1764 ≠ 1693.