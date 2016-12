Francia, Ibra salta l'esordio in campionato

Allarme Ibra ? Non si direbbe, ma certo è che sulle condizioni del ginocchio dello svedese il Psg non si è sbilanciato poi troppo. Il club parigino si è infatti limitato a spiegare, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, che "Ibra sarà costretto a saltare l'esordio di venerdì in campionato contro il Ligue 1 a causa di una distorsione al legamento mediale collaterale del ginocchio destro". Non una parola sulla data del ritorno in campo.

Come dire che la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno e che per ogni altra considerazione è davvero troppo presto. Di certo il problema non è tanto grave da dover ricorrere a cure più invasive - come ad esempio un mai ipotizzato intervento, per chiarirci -, ma non è nemmeno così banale da poter essere superato nello stretto giro di qualche giorno. La cura oggi è il riposo. Per evitare complicazioni e fare magari nuovi esami tra qualche giorno. Niente Lille, quindi, come si era già ipotizzato ieri. Poi si vedrà. Aspettando magari che da Parigi rimbalzino informazioni così dettagliate da fugare qualunque dubbio sulle condizioni dello svedese.