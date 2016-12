Francia, Frey si ritira: "Grazie a tutti"

Sebastien Frey lascia il calcio. A 35 anni e con 594 partite giocate, il portiere francese ha scelto di ritirarsi. "E' arrivato il momento di dirvi grazie" ha annunciato su Instagram "Sono cresciuto come uomo e come calciatore, porterò con me nel cuore ogni squadra in cui ho giocato". Frey, terzo straniero con più presenze in serie A (446) dopo Zanetti e Altafini, conta anche due presenze nella Francia.