Francia, Deschamps: "Benzema? Se continua così, tornerà in Nazionale"

Nonostante le critiche di buona parte della tifoseria del Real Madrid, Benzema in questa stagione sta tenendo un rendimento di alto livello con 13 gol e 6 assist all'attivo. Prestazioni che in Francia hanno riaperto il dibattito sull'opportunità o meno di tenerlo fuori dal giro della nazionale francese come avviene ormai da un anno e mezzo dopo la sospensione per il caso sextape di Mathieu Valbuena. "Quando penserò di poterlo riconvocare, lo farò - ha commentato Deschamps a Le Parisien -. Faccio solo scelte sportive e nell'interesse della Francia. Non è impossibile che possa tornare tra i convocati, pensate a Lassana Diarra che è rientrato dopo cinque anni. Non ho date di scadenza per chiamare o meno Benzema".



Secondo Benzema, Deschamps non lo avrebbe convocato per l'ultimo Europeo cedendo alla pressione di una parte razzista della Francia stessa: "Quello che è stato è passato - conclude il ct -. Non ho rancore verso Karim. Io devo pensare al bene della nazionale e non seleziono i giocatori in base a chi mi ama e chi no".