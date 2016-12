Francia, Coppa di Lega: trionfo Psg, Ibra e Cavani demoliscono il Bastia

23:34 - Il Psg si mette in bacheca per il secondo anno consecutivo la Coppa di Lega, la quinta della sua storia. Grande prova dei parigini che nella finale dello Stade de France regolano con un netto 4-0 il Bastia, trascinati dalle magie di Ibrahimovic e Cavani: due gol dello svedese nel primo tempo e due del Matador nella ripresa affondano i corsi, autori di una partita coraggiosa ma penalizzati dall'espulsione di Squillaci dopo solo 20 minuti.

Trascinati da tantissimi tifosi arrivati dalla Corsica a caccia di un sogno, il Bastia parte con personalità ma al 20' Squillaci atterra in area Cavani lanciato a rete: per l'arbitro è espulsione e calcio di rigore che Ibrahimovic non sbaglia. I corsi accusano il colpo, provano a coprirsi e arrivare all'intervallo per riordinare le idee, ma al 41' incassano la seconda rete: carambola in area, la palla si impenna e arriva ancora sui piedi di Ibra che con un tiro al volo dal limite trova l'angolino basso.

Doppio vantaggio a fine primo tempo e partita in ghiaccio, con lo svedese che, con cinque gol in due partite, si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo i 4 turni di squalifica che la Federazione gli ha inflitto per le parole offensive al termine della gara col Bordeaux.

Nella ripresa il Bastia prova a cambiare passo ed impensierire il Psg: troppo confusionari però gli attacchi della squadra di Printant, che anche in campionato ha conquistato un solo punto nelle ultime tre partite e ora è scesa nella seconda metà di classifica. A mancare il colpo del ko è Ezequiel Lavezzi, che al 64' lascia il posto a Cavani: il Matador, autore di una doppietta anche nella finale dello scorso anno contro il Lione, si scatena e mette a tacere tutte i rumors degli ultimi giorni che lo vorrebbero già lontano da Parigi.

Spettacolare il colpo di testa incrociato all'81' che vale il 3-0, chirurgico il piattone al 90' su assist perfetto di Ibra che chiude il conto. Dopo la Supercoppa il Psg si mette in tasca il secondo titolo stagionale e adesso sogna in grande.