Francia, bufera sul calcio: fermato il presidente dell'OM

16:20 - Sospetti di corruzione, partite truccate e strane commissioni. Due indagini distinte travolgono il calcio francese. Da una parte Vincent Labrune si trova in stato di fermo per chiarire i dettagli dell'acquisto dell'attaccante André-Pierre Gignac. Dall'altra, in Ligue 2, è finito in manette il presidente del neopromosso Caen, Jean François Fortin, e si gonfiano i dubbi su alcuni match combinati.

Da Marsiglia a Caen: calcio francese nella bufera. In mattinata Vincent Labrune è stato prelevato per essere interrogato dagli inquirenti in merito all'affare Gignac, prelevato dal Tolosa per 18 milioni di euro. L'acquisto, trattato col procuratore Jean-Christophe Cano, risale al 2010 e già nel 2013 erano state fatte alcune perquisizioni nella sede del Marsiglia per chiarire alcuni dettagli sul passaggio di proprietà. All'epoca dei fatti Labrune era presidente del Consiglio di sorveglianza del club e il presidente era Jean-Claude Dassier, anch'egli finito nel mirino degli investigatori e interrogato. Nel caso sembrano essere coinvolti anche l'ex presidente Pape Diouf e l'attuale direttore generale del Marsiglia, Philippe Perez. Restano invece ancora da chiarire invece tutti i dettagli dell'inchiesta e le eventuali accuse a carico del boss dell'OM.



Per quanto riguarda invece l'inchiesta sulle partite truccate, gli inquirenti sono partiti da alcune intercettazioni su una casa da gioco di Parigi e sono arrivati all'arresto di Jean François Fortin, presidente del Caen, club neopromosso in Ligue 1. Secondo l'accusa, avrebbe preso parte a un sistema di match truccati in Ligue 2 la scorsa stagione volti a evitare la retrocessione del Nimes. Molti i club e i nomi illustri che risulterebbero coinvolti nell'indagine: Angers, Bastia, Digione. Tra le partite sospette ci sarebbero Digione-Nimes del 25 aprile 2014, Angers-Nimes del 6 maggio e Caen-Nimes del 13 maggio.