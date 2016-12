Francia, 7 minuti di silenzio prima di Bastia-Ajaccio

Il derby corso tra Bastia-Ajaccio era stato preceduto da tante voci: si temeva che non venisse rispettato il minuto di silenzio o che - addirittura - non venisse suonata la Marsigliese. Invece il calcio, ancora una volta, ha stupito in positivo, dando un bellissimo messaggio di pace dopo gli attentati di Parigi. Prima del derby corso, infatti, sono risuonati sia l'inno della Corsica "Diu Vi Salvi Regina" che la "Marsigliese", accompagnata dallo striscione "Ripusate in pace", in dialetto isolano. Ma soprattutto i tifosi sugli spalti hanno dato una bellissima risposta, rispettando non 1 solo minuto di silenzio, ma ben 7 minuti, in un clima da brividi. La partita è finita 2-1 per l'Ajaccio.