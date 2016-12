France Football: Buffon e Chiellini nella top 11 dell'anno

I giornalisti di France Football hanno anche reso note le motivazioni delle scelte, eccole.



Buffon (Juventus)

"Il tempo non sembra passare per lui. Autore di una stagione straordinaria con la Juve, ha tagliato il traguardo delle 150 presenze con l'Italia. Perfetto, ha sfiorato la Champions e non ha nulla da rimproverarsi. Malgrado i suoi 37 anni".



Chiellini (Juventus)

"Sconfitto in finale di Champions, ha comunque dato l'ennesima dimostrazione di essere uno dei migliori difensori in circolazione. Non è certo sexy palla al piede, ma è un formidabile combattente e grande trascinatore dei compagni"



Spicca su tutte la presenza di Krychowiak, vincitore con il Siviglia dell'Europa League, "l'uomo chiave per gli andalusi. Solido difensivamente, importante in zona gol. Ha trascinato anche la Polonia alla qualificazione a Euro 2016". C'è anche De Bruyne, scelto per "i 20 assist realizzati con il Wolfsburg e protagonista di un maxi trasferimento che non ha intaccato le sue prestazioni".