France Football: Balotelli re dei provocatori 

Atteggiamento spocchioso e irriverente in campo: così Mario Balotelli si è guadagnato il titolo di "miglior provocatore". La speciale classifica è stata sfilata da France Football e c'è da pensare che i colleghi francesi non avranno perso molto tempo per decidere il primo della lista. Da segnalare il quinto posto di Marco Verratti nei provocatori di Ligue 1: con lui ci sono anche i compagni del Psg Ibrahimovic e Thiago Motta.

Ibrahimovic è decimo nella classifica di Ligue 1. Thiago Motta, invece, è davanti all'ex ct della Francia Domenech. Tra gli allenatori presenti anche Zeman per la sua "guerra" alla Juventus e Mourinho. Non poteva mancare Materazzi che si è rimediato la testata di Zidane nella finale Mondiale. Ci sono acnhe Barton e Suarez tra gli altri.