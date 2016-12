France Football al Psg: "Bisogna chiudere l'era-Ibra. Subito"

"Grazie di tutto, Ibra. Ma è ora di salutarsi". Chi lo scrive è France Football e non è soltanto un commento, o una pretesa. E' quasi una indicazione di mercato (anzi, di più) inviata a mezzo stampa ai dirigenti qatarioti del Paris St Germain, per dire far capire che il progetto di chiudere l'era-Ibra al Psg è un progetto di questo mercato, di questa estate.

Ecco quel che scrive FF: "Ibrahimovic è stato decisivo nella crescita del club in questi tre anni, ha dato molto e il Psg è diventata una squadra di livello internazionale. Ma adesso è il momento di un altro progetto, di una ricostruzione per fare un passo in avanti. E sarebbe un peccato che il campione svedese diventi un freno alle ambizioni".

Il mercato-Ibra, clamorosamente, si riapre.