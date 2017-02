Football Association: 13 giocatori positivi a test antidroga dal 2012

Tredici giocatori in Inghilterra sono risultati positivi a cocaina ed ecstasy dal 2012, ma l'identità è stata tenuta segreta dalla Football Association, la federcalcio inglese. La FA è uno dei pochi organi sportivi che effettua controlli per rilevare la presenza di "droghe ricreative" negli atleti. Nel 15-16 sono risultati positivi tre giocatori, come nel 13-14. Ben sei nella stagione 2014-15. Lo scorso settembre fermato Berahino.