Fonseca contro Suarez: "Ha problemi mentali"

Duro attacco di Daniel Fonseca a Luis Suarez . L'agente uruguaiano ed ex calciatore di Juve, Roma e Napoli si è scagliato contro il connazionale del Barcellona: "Lui mente, ha già dimostrato di avere problemi mentali, questo lo sanno tutti. E' per questo che continua ad andare da uno psicologo, anche se non mi pare che stia funzionando. Dovrebbe andare da qualcun altro...".

A Radio '1010 Fonseca non ha avuto freni: "Per contare ha bisogno delle dita, perché altrimenti non lo sa fare".



Alla base delle frecciate probabilmente una lite personale: "La smetta di dire che gli devo 200mila dollari, perché non è assolutamente vero. Anzi, se ha coraggio dica a tutti la verità scomoda che gli ho rivelato una volta. Questo è il motivo per cui questo personaggio impresentabile si è nascosto per sei anni".