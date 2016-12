Follia Turchia-Grecia: nel minuto di silenzio grida per Allah

Follia in Turchia-Grecia a Istanbul. Reuters riporta di fischi e grida per Allah ("Allahu Akbar") durante il minuto di silenzio per ricordare le vittime degli attentati Parigi all'inizio dell'amichevole (0-0). Fischi proveniente dal settore dei tifosi di casa e partita giocata in un clima surreale. Un gesto vergognoso, si attendono provvedimenti di Uefa o Fifa. Potrebbe arrivare una pesante squalifica per la squadra di Terim.