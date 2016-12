Foggia, il nuovo allenatore è Oronzo Canà

Non è un momento semplice per il Foggia, che con quattro punti nelle ultime quattro gare è scivolato al quarto posto in classifica nel Girone C di Lega Pro. Il k.o. di sabato (3-0 subito ad Andria) ha inoltre scatenato la folle rabbia dei tifosi, che hanno aggredito la squadra al rientro dalla trasferta. Il tecnico De Zerbi è stato confermato, ma per stemperare la tensione il club ha pensato di "ingaggiare" anche un allenatore speciale, annunciato direttamente su Facebook: "Volete un vero scoop sul nuovo allenatore del Foggia? Sarà Oronzo Canà. Dalla Longobarda al Foggia. Con il suo 5-5-5 porterà certamente il buon umore nel club rossonero".