Floro Flores, rivelazione shock: "Ho avuto un allenatore pedofilo"

16:11 - Floro Flores racconta la sua infanzia e fa una rivelazione shock: "Sono entrato in una scuola calcio a 10 anni, l'Atletico Toledo (...) - ha detto l'attaccante del Sassuolo ed ex Napoli alla rivista 'Il calciatore' - Ricordo che non passò molto tempo e saltò fuori che l'allenatore era un pedofilo, me la rivedo ancora la scena, mentre stavamo giocando: una marea di carabinieri che è arrivata". E ancora: "Senza calcio avrei fatto una brutta fine".

Floro Flores, napoletano e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club azzurro, torna indietro alla sua giovinezza e si lascia andare a pesanti rivelazioni. E ammette che il calcio è stato la sua ancora di salvezza. "Ricordo la volta che un professore voleva parlare con mio padre e io avevo paura perché sapevo che le avrei prese poi a casa. Gli dice che non sapeva cosa fare con me perché pensavo solo al calcio e che forse l'unico rimedio era vietarmi, per punizione, il calcio. E mio padre: Ma come? L'unica cosa che sa fare gliela devo togliere? Con che alternativa? Morire ammazzato o andare in galera? (...). Penso al posto dove si giocava, in quel cortile in mezzo ai palazzoni (...). Me le ricordo le sparatorie, noi ragazzini che correvamo via e ci nascondevamo".