Florenzi: "Conte più carico e concentrato di prima"

"Dopo l'annuncio del suo addio a fine stagione, non ho trovato cambiato Conte, semmai sempre più carico e con tanta voglia di fare bene. Fosse stato diverso, ci avrebbe detto 'andate in campo per divertirvi', invece ci ha fatto fare due allenamenti e ci fa studiare da vicino la Spagna". Così Alessandro Florenzi commentando l'ufficializzazione fatta dal ct, che non ricoprirà più l'incarico nel prossimo biennio alla guida degli azzurri.