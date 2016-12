Florentino richiama Ronaldo. E lui parla con Blanc

QUEL MOMENTO DI GELOLa stretta di mano tra i due, Florentino che blocca Ronaldo e gli dà un buffetto. Il dialogo è veloce e sembra aprire una crepa nei rapporti tra il portoghese e il Real Madrid. Kicker, infatti, aveva riportato un'intervista all'attaccante che aveva "spaventato" Florentino Perez: "Se finirò la carriera al Real? Ora gioco qui, ma non si può mai sapere - ha detto CR7 al tedesco Kicker -. Nessuno sa cosa potrà succedere domani. Lasciare il Real? Perché no?".



Così Florentino ha intercettato Cristiano. Questo il dialogo:

FP: "Perché hai detto quelle cose?"

CR: "Quali cose? Cosa ho detto?"

(qui arriva il buffetto di Florentino)

CR: "No, non ho detto questo. L'ho detto in maniera diversa".