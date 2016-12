Florentino Perez ha "voglia" di Mourinho: "Ma non ora"

E' il momento di Mourinho e il mercato. Per capire come mai abbia rinunciato (se è vera la rinuncia) a 44 milioni di euro per il contratto che lo legava al Chelsea fino al 2019 (nemmeno la buonuscita) e per capire le voci da Madrid che vogliono Florentino Perez molto vicino all'idea del ritorno di Mou. Il presidente del Real ha escluso, ma solo "per ora" un ritorno di José Mourinho. E ha confermato la fiducia all'attuale allenatore Rafa Benitez, nonostante i non brillanti risultati della squadra nelle ultime settimane.



"Benitez non è il problema, è la soluzione - ha detto il patron in un'intervista radiofonica con Cadena Ser - Non è vero che i giocatori non lo seguono più: ho parlato con loro e nessuno desidera che il tecnico vada via". Circa l'ipotesi di un ritorno di Mourinho, Perez ha precisato che "nessuno può prevedere il futuro, ma per ora non verrà a Madrid". Né sembra esserci spazio per Zinedine Zidane, fino a ieri indicato da radio mercato come il primo possibile sostituto. "Zidane mi piace - ha spiegato il presidente - Sarebbe un grande tecnico per il Real. Ma non ora".



Mourinho guidò il Real per le tre stagioni fra il 2010 e il 2013 vincendo, fra l'altro, un campionato e una Coppa di Spagna. I blancos, pur se non ai livelli negativi del Chelsea, sono in un momento no dopo il poker casalingo inflitto loro dal Barcellona, la figuraccia in Coppa del Re per il pasticcio dello schieramento di un giocatore squalificato e la successiva sconfitta in Liga contro il Villarreal. Domenica al Bernabeu arriva il Rayo Vallecano.

Certo è che Mou, comunque sia, lascia ricordi indelebili. Abramovich nel 2013 l'ha ripreso, dopo il brusco addio del 2007. Ora Perez lo rivuole, anche se nell'estate di due anni fa la non conferma di Mou era stata vissuta come una liberazione. E a Mourinho non resterà, poi, che tornare all'Inter: se accadesse...