Flamengo, giallo Armero: beccato dalla moglie con due prostitute? I due smentiscono

Caso Armero in Brasile. Secondo il Diario de Sao Paulo, il terzino colombiano (ora al Flamengo ) sarebbe stato scoperto dalla moglie (che tornava a casa con i figli e il padre) in compagnia di due prostitute . Ne sarebbe scaturita una lite , in cui l'ex Milan e Udinese, preso a bastonate da moglie e suocero, avrebbe avuto la peggio. Su Instagram, Armero e compagna però smentiscono con un video: " Solo invenzioni ".

Il caso ha avuto eco in Brasile perché Armero rischia di essere licenziato dal Flamengo per comportamento inopportuno, oltre al fatto che, ufficialmente, è out dalla squadra perché infortunato. Ma l'episodio, che risalirebbe a fine settembre, è stato smentito dal colombiano e dalla stessa moglie con un video: "Qui c'è solo allegria, non inventatevi nulla. Pace e amore, qui va tutto bene".