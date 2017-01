Firenze "esaurita" per la Juve, Milan vietato ai tifosi del Napoli

Sono già 31.000 i biglietti venduti per Fiorentina-Juventus in programma domenica al Franchi. A dichiararlo il direttore generale viola Andrea Rogg con l'auspicio di uno stadio pieno. "Contiamo di arrivare almeno a 35.000 spettatori" ha aggiunto il dirigente che oggi insieme ad Antognoni e alcuni giocatori è stato ospite a Pitti Uomo nello stand del'azienda L.B.M. 1911 che veste la squadra viola reduce dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro il Chievo.

"Siamo contenti di essere in linea con tutti gli obiettivi - ha proseguito Rogg - e felicissimi di avere con noi un talento come Bernardeschi che ha classe e stile".



All'opposto, stop alla vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli considerata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ad alto rischio. La decisione sulla gara in programma sabato 21 gennaio (ore 20.45) è stata presa anche in considerazione dei connotati di rischio della gara "in ragione del comportamento violento tenuto da una frangia di tifosi partenopei in occasione della gara Napoli-Spezia".

Gli agenti erano intervenuti nel tentativo di evitare che un gruppo di ultrà del Napoli (gemellati con il Genoa) riuscisse ad arrivare a contatto con i tifosi dello Spezia all'altezza di via Terracina.