Fiorentina, Zarate squalificato: "Non ho parole". Pronto il ricorso

La decisione del Giudice Sportivo di squalificare per tre giornare Mauro Zarate non è andata giù a Firenze e ai fiorentini. La Fiorentina però non si è fatta trovare impreparata e, secondo quanto trapela dalla società, il ricorso per ridurre lo stop è già stato preparato. Lo stesso attaccante argentino su Twitter ha espresso tutto il proprio disappunto: "Sto rivedendo la partita, non ci posso credere! Non ho parole!!!".