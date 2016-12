13 marzo 2016 Fiorentina-Verona 1-1, Zarate-gol non basta Per i viola si allontana il terzo posto: Pisano tiene in vista i gialloblù

La Fiorentina non vince più e il terzo posto si allontana: dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona la Roma è distante cinque punti. Al Franchi la formazione di Paulo Sousa lotta, va in vantaggio con Zarate (40') e nel finale si butta via. E' infatti Pisano a punire i viola all'87' con un colpo di testa su calcio d'angolo. Nel recupero grandi emozioni con Siligardi vicino al gol e il miracolo di Gollini su Kalinic.



LA PARTITATre indizi fanno una prova: la Fiorentina ha perso lo smalto e sta vivendo un momento di appanamento importante che sta per rovinare quanto di buon fatto fino a qui in stagione. Dopo il pari contro il Napoli e la batosta di Roma, con in mezzo la pesante eliminazione dall'Europa League contro il Tottenham, l'occasione di rialzarsi con il Verona era ghiotta. Invece, gli uomini di Paulo Sousa sono riusciti a sprecare il vantaggio di Zarate lasciando campo libero ai gialloblù negli ultimi 15 minuti. Risultato giusto e i Viola non possono recriminare per aver avuto la palla gol al 94' con Kalinic neutralizzata da un intervento miracoloso di Gollini.



Non è bastato nemmeno il ritorno di Zarate dopo le tre giornate di squalifica per far tornare a sorridere Firenze. L'argentino ha confermato il suo ottimo impatto sul campionato trovando il secondo gol. Azione corale di squadra finalizzata dall'ex West Ham dopo il cross di Tello. L'ex Barcellona si conferma uomo assist: è già il terzo da quando è arrivato in Italia. Questo l'unico lampo del primo tempo.



Nella ripresa gara molto più vivace e il Verona è cresciuto alla distanza, quando la Fiorentina ha terminato le energie. Diverse le occasione tutte gialloblù. Al 49' Marrone impegna Tatarusanu su punizione, mentre al 60' Rebic si fa murare da Astori. Il 77' è il minuto di Toni che sfiora due volte il gol del pareggio: prima con un colpo di testa e poi con una girata al volo finita tra le braccia del portiere romeno. All'87' il coraggio di Delneri viene premiato con Pisano che insacca di testa e gela il Franchi.



Ultimi minuti scoppiettanti con Siligardi vicino al clamoroso vantaggio con un bel tiro a giro e poi l'ultima palla sui piedi del neoentrato Kalinic. Finisce 1-1. La Champions League per la Fiorentina è più lontana, mentre il Verona è ancora vivo e lotta per la salvezza.









LE PAGELLEZarate 6,5 - Ancora una volta si trasforma in Zarate Kid, ma questa volta il suo colpo non è da ko. E' l'uomo più in forma della Fiorentina.



Gollini 7 - Salva il risultato con una prodezza. Non può nulla sul gol per colpa di una deviazione. Questo giovane portiere ha un davanti sé un futuro luminoso.



Babacar 5 - Estraneo al gioco di Sousa. Fatica molto e non trova mai il guizzo. Spreca un'altra occasione per scalare le gerarchie.



Tello 6 - L'ex Barcellona ha qualità e si vedono. Va a intermittenza, ma quando si accende mette paura alla retroguardia veronese.