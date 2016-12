Fiorentina, Vecino: "Possiamo anche arrivare secondi"

A due giorni dallo scontro diretto con la Roma , Vecino avvisa la squadra di Spalletti : "Adesso hanno un altro allenatore e faranno qualcosa di diverso ma noi dovremo andare lì per fare il nostro gioco, per cercare di vincere". Il centrocampista della Fiorentina , intervistato da Premium Sport , guarda anche oltre il terzo posto: "Siamo tutti lì, in pochi punti, mancano ancora tante partite quindi possiamo anche arrivare secondi...".

L'obiettivo della Fiorentina, a maggior ragione dopo l'eliminazione dall'Europa League, è la qualificazione alla prossima Champions: "La gara col Napoli ci ha lasciato molta fiducia perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e meritavamo qualcosa di più. Siamo positivi per le prossime gare che saranno molto importanti". Sulla lotta per il terzo posto: "Siamo tutti lì, in pochi punti, mancano ancora tante partite quindi possiamo anche arrivare secondi. Noi tutti vogliamo arrivare in Champions, arriviamo da sette gare utili consecutive e vogliamo continuare così. Errori da non fare contro la Roma? All'andata abbiamo concesso qualche ripartenza a loro che hanno attaccanti velocissimi".