Fiorentina, un Kalinic da sogno. E i numeri non mentono

Che sia benedetto il 14 agosto 2015 . Nessun santo, né feste patronali o ricorrenze particolari. E' una data che a Firenze, dopo la trasferta della Viola con l'Inter, cominciano ad accarezzare con tanta ambizione: quella dell'arrivo di Nikola Kalinic . Un acquisto fortemente voluto da Paulo Sousa, 5,5 milioni investiti dalla società gigliata che, almeno per ora, sono stati ampiamente ricompensati. Il 27enne ex Dnipro ha siglato 5 gol in stagione su 7 presenze complessive tra campionato ed Europa League. Numeri alla mano, una rete ogni 96 minuti .

IL MOMENTO DELLA SVOLTAConsiderando il solo campionato, i 4 centri finora collezionati sono frutto di appena 8 tiri nello specchio. Che tradotto significa: ogni due tiri di Kalinic, uno gonfia la rete. Basilea, Bologna, poi le tre gemme a San Siro: il croato sembra aver finalmente trovato quella continuità sotto porta che quasi mai aveva avuto in carriera. Forse solo a Spalato, nel quadriennio 2005-2009 con l'Hajduk (32 gol in 59 presenze), aveva brillato. Blackburn e Dnipro le stazioni successive di un treno che ora viaggia spedito verso lidi impronosticabili fino a qualche mese fa. Erano 17 stagioni che la Viola non si trovava in testa alla classifica, 6069 giorni senza assaporare l'ebbrezza della vetta. Lassù si sta benissimo, dalle parti del Franchi già gongolano. "Gomez chi?", l'interrogativo che spopola. Con un Kalinic così, le nubi teutoniche scivolano via che è un piacere.