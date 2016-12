Fiorentina-Udinese 3-0: Badelj-Ilicic-Rodriguez ed è sorpasso

LA PARTITAC'è il secondo posto da riprendere, dopo l'inatteso ko del Napoli a Bologna. E quest'idea rallenta, anziché dar vigore alla Fiorentina: non è la solita, o perlomeno è quella che nelle ultime due gare è inciampata in Sassuolo ed Empoli (due pareggi). E così al Franchi c'è l'Udinese che espone il suo discorso, è reduce da due vittorie, e tiene il campo e anche il bandolo del gioco.

E' una sfida senza spigoli e anche senza i piacevoli giochi geometrici di Paulo Sousa. La Viola procede a strappi, perlopiù coordinati da Bernardeschi: al 3' e al 9, prima Kalinic e poi Alonso accarezzano l'idea del gol. Sono lampi, poco che ricordi i frammenti di ritmo e fantasia dei bei giorni. Ma tant'è: se si vuole essere grandi, bisogna anche far fronte ai momenti di forma calante.

L'Udinese tiene il campo, sfiora il gol con Badu, aggredisce a metà campo, tiene in panchina Di Natale (perché?), si affaccia spesso nel'area di Tatarusanu, poi all'improvviso cade. Casualmente. Badelj riprende dai 20 metri una respinta della difesa, tiro rasoterra di poche pretese, ma il falco Kalinic si trova (per caso, appunto) sulla traiettoria: la palla lo sfiora, cambia direzione e finisce in rete. E' il 26'. Dopo varie interpretazioni e casistica, il gol va assegnato a Badelj

Vantaggio. Meritato o meno conta poco. La reazione udinese c'è, si materializza con un palo pieno di Widmer al 30', colpo di testa ravvicinato e scalogna che abbonda. Dopodiché, scansato il pericolo e passata la paura, la Fiorentina prende il controllo del campo evitando di correre rischi, ed evitandoli pure agli avversari.

Ripresa. L'Udinese ha tutto il tempo per riprendersi il match, la Fiorentina quello di assicurarselo e il primo a muovere sulla scacchiera è Colantuono: dentro Di Natale e Bruno Fernandes, ma appena dentro loro c'è la mezza sciocchezza di Badu che al 16' frana su Kalinic in area. Rigore, che al 17' Ilicic trasforma come sa: 2-0.

L'Udinese riparte, Di Natale sbaglia una palla-gol comoda al 18', poi ne spreca una clamorosa al 20', solo davanti a Tatarusanu: tiro alto e disperazione, sua e dei suoi. Per dire che la Fiorentina non può godersi il doppio vantaggio. Ma sa come gestirlo. E a quel punto, le occasioni sui due fronti si sommano. Con sussulti che si chiudono al 41' st con la botta di testa di Rodriguez per il robusto ed esagerato 3-0. Esagerato per il danno numerico inflitto agli udinesi.