Fiorentina travolgente: 4-1 al Frosinone

LA PARTITALa Fiorentina è travolgente e si riprende il primo posto, agganciando l'Inter di Roberto Mancini, vincendo 4-1 contro il Frosinone. Una partita ben giocata dalla squadra di Paulo Sousa, che dopo aver trovato il vantaggio non ha pietà degli avversari. C'è da dire che la formazione di Roberto Stellone è fin troppo rinunciataria e commette davvero degli errori incredibili. Si salva soltanto Zappino, bravo in un paio di occasioni sullo 0-0. Paulo Sousa sconvolge, ed è il caso di dirlo, l'11 titolare puntando su Babacar attaccante con Mati Fernandez trequartista (con lui c'è Borja Valero), Rebic esterno di destra e Mario Suarez a centrocampo. Così facendo finiscono in panchina Rossi e Kalinic. Un po' di turnover anche per Stellone: Zappino è in porta, Bertoncini è il centrale di difesa e Verde a supporto di Ciofani.



Pronti via e gioca solo la Fiorentina. Zappino salva due volte su Babacar e la seconda parata è davvero clamorosa. Ma al 24' arriva l'1-0 con il tiro cross di Rebic che inganna tutti e si infila in rete. Sbloccato il risultato, la squadra di Paulo Sousa non si ferma e raddoppia con un colpo di testa di Rodriguez sugli sviluppi di una punizione (29'). Passa solo un minuto e Diakitè stende in area Mati Fernandez. Sul dischetto si presenta Babacar che con un cucchiaio firma il 3-0. Diakitè si ripete con un grave errore al 43' permettendo a Mario Suarez di firmare il 4-0.



Nella ripresa si vede in campo Verdù (esce Babacar), ma non cambia nulla. La Fiorentina continua a giocare, rendendosi pericolosa al 6' con un tiro da fuori di Mario Suarez. Per i viola entra in campo anche Rossi, mentre Stellone inserisce Longo e Carlini. Ed è proprio il neo entrato della Fiorentina a sfiorare il 5-0 con un bel tiro. La prima conclusione del Frosinone arriva soltanto al 28' con Carlini e nel finale segna il 4-1 con Frara, dopo una traversa di Verdù. Il gol degli avversari fa arrabbiare Paulo Sousa, ma i viola tornano in testa.