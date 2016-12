Fiorentina-Tottenham 1-1: il gioiello di Bernardeschi non basta

LA PARTITADiciamolo subito: un pareggio interno con gol all'andata non è il massimo della vita in Europa. Il discorso qualificazione pende per una piccola percentuale in favore degli inglesi, ma la Fiorentina ammirata nel secondo tempo contro il Tottenham può andare a giocarsi le proprie carte a White Hart Lane. Un solo patto: non mischiarle troppo e mettere sul campo tutte gli assi nella manica. La partita del Franchi, infatti, è stata a due volti. Un primo tempo soporifero chiuso in vantaggio dagli Spurs solo per un'ingenuità difensiva viola e la ripresa molto più scoppiettante per merito della tecnica viola. Con queste qualità sognare il colpo a Londra non è impossibile.

Iniziamo dal primo tempo. Abbastanza noioso e avaro di occasioni da gol. La scelta di Sousa e Pochettino di non schierare attaccanti di ruolo ha giocato il suo, ma i pochi tiri in porta possono essere letti anche come una vittoria dell'attenzione e della giocata semplice contro il rischio e la tecnica. La Fiorentina, forse intimorita dalla cavalcata degli Spurs in Premier League, è scesa in campo senza quel piglio necessario per mettere all'angolo l'avversario, rinculando troppo facilmente nella propria metà campo anche per via del pressing altissimo impostato da Pochettino. Non è un caso che la prima occasione sia un tiro da fuori di Eriksen deviato da Tatarusanu in angolo, ma il gol arrivi da un erroraccio di Tomovic. Il difensore serbo atterra Davies in area e Chadli dal dischetto non sbaglia, pochi minuti dopo un errore clamoroso di Bernardeschi a un metro dalla porta.

La ripresa, invece, ha tutto un altro piglio. L'accelerazione del Tottenham per chiudere il discorso con novanta minuti d'anticipo non va a buon fine e a svoltare il match è, come spesso accade, la giocata del singolo. Di talento Bernardeschi ne ha da vendere e al 59' con un sinistro da lontano, deviato fortunosamente all'incrocio dei pali, trova il pareggio. Da lì in poi la squadra di Pochettino va in confusione lasciando campo e sicurezza agli uomini di Sousa che per vincere ridisegna la Fiorentina che tutti conosciamo: Vecino e Badelj in mediana, Kalinic davanti. Con una manovra più fluida le occasioni non mancano, ma le conclusioni di Vecino e Zarate dalla distanza e il colpo di testa di Rodriguez non rompono l'equilibrio.