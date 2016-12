Fiorentina, torna il sorriso: 3-1 al Sassuolo

LE PAGELLE Rodriguez 6 - Quarto gol in questo campionato. Nessun difensore, quest'anno, ha segnato come lui. Ma sbaglia anche lui in occasione del pari avversario Badelj 6.5 - Sbaglia poco e sforna anche il primo assist stagionale per il gol di Rodriguez Ilicic 7 - Prende subito sulle spalle la Fiorentina dopo il pareggio di Berardi, segnando il 2-1 con un bellissimo tiro al volo Consigli 4.5 - Un errore clamoroso che vale il terzo gol della Fiorentina. Una brutta macchia per la sua prestazione, dopo le belle parate su Vecino e Kalinic Berardi 6 - Male nel primo tempo, ma è quello che si rende più pericolo e spaventa la Fiorentina trovando il gol del pareggio Defrel 6 - Nel primo tempo sbaglia un gol già fatto, ma si rifà mandando in rete Berardi per il momentaneo 1-1

LA PARTITALa Fiorentina torna finalmente a sorridere. Alla squadra di Paulo Sousa la vittoria mancava da troppo tempo, da quel 3-2 in casa dell'Atalanta del 21 febbraio. Poi un blackout e i soli 4 punti in 6 gare così da scivolare in quinta posizione, lontano dai playoff di Champions League. Serviva una scossa per ridare fiducia a una squadra priva di brillantezza nelle ultime settimane. Per questo, Sousa disegna il 3-4-2-1 confermando Ilicic e Borja Valero alle spalle di Kalinic e Tello esterno con Bernardeschi in panchina. Da parte sua, il Sassuolo non ha nessuna intenzione di perdere terreno dal Milan e dal sesto posto e Di Francesco si affida a Politano e Berardi nel tridente accanto a Defrel. Sansone, che non sta bene, e Falcinelli finiscono in panchina.



La Fiorentina inizia molto bene. Tello sulla destra scatena il panico mandando in tilt Peluso. I pericoli dei viola arrivano tutti da lì. Fino a quando al tiro va Vecino, con Consigli che devia in angolo. Dal corner la palla arriva a Badelj, cross in area e gol di testa di Rodriguez. Un ottimo inizio per la Fiorentina, che corre più del Sassuolo e arriva prima sul pallone. Gli emiliani non hanno nemmeno il tempo di riorganizzarsi perché la Fiorentina per due volte è pericolosa con Borja Valero e al 18' raddoppia con Marcos Alonso, ma Banti annulla per un precedente fallo di Kalinic su Cannavaro. L’unica risposta del Sassuolo è con Defrel, ma l’attaccante ben smarcato da Duncan manda sopra la traversa davanti a Tatarusanu.



Nella ripresa il Sassuolo sembra un'altra squadra e trova il pareggio già al 10' con Berardi: errore della difesa viola, Defrel serve il suo compagno di reparto che insacca. Di Francesco non ha il tempo di esultare. Passano 120 secondi e Ilicic raddoppia con un gran tiro al volo su invito di Marcos Alonso. Entrano Sansone e Falcinelli, ma non bastano per gli emiliani. Anzi, è la Fiorentina a rendersi pericolosa con una punizione di Marcos Alonso che centra l’incrocio, sulla respinta arriva Bernardeschi che segna, ma è in fuorigioco. La partita si chiude all’84': retropassaggio del giovane Adjapong (classe 1998) e Consigli manda la palla nella propria rete. Una papera colossale a chiudere il pomeriggio nero del Sassuolo.